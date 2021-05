Uczniowie wrócili do szkół. "Wszyscy tęskniliśmy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińscy uczniowie w końcu odetchnęli z ulgą i w poniedziałek po długiej przerwie zamienili domowy komputer na szkolną ławkę. Ale przede wszystkim mogli się zobaczyć z kolegami i koleżankami z klasy.

Od poniedziałku uczniowie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych wracają do nauki w szkołach. Przez najbliższe dwa tygodnie uczniowie będą uczyć się hybrydowo. W szkole będzie mogła przebywać maksymalnie połowa uczniów, a druga połowa w tym czasie będzie uczyć się zdalnie.



O reakcje z pierwszego dnia powrotu do szkół zapytaliśmy uczennice IX LO w Szczecinie.



- Jak tylko się dowiedziałam, że będziemy wracać, to już nie mogłam się doczekać. To było bardzo ekscytujące znowu zasiąść w ławce wśród moich przyjaciół. - Przede wszystkim myślę, że wszyscy tęskniliśmy za kontaktami międzyludzkimi, brakowało nam więzi ze znajomymi. A także tej mobilizacji, ponieważ jest ona bardzo potrzebna jeżeli chodzi o naukę w liceum - mówili uczniowie.



Z powrotu uczniów do szkół nie kryje entuzjazmu Monika Drozd, dyrektorka IX LO w Szczecinie.



- Bardzo się cieszymy, że nareszcie możemy nauczać stacjonarnie. W prawdzie w tej chwili tylko połowę naszych uczniów, tym niemniej radość z powrotu uczniów jest wielka - mówi Drozd.



Za dwa tygodnie, 31 maja do nauki stacjonarnej mają wrócić wszyscy uczniowie.