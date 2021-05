Projektant pl. Orła Białego w Szczecinie wybrany

Fontanna na placu Orła Białego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pracownia Palmett z Warszawy wygrała przetarg na wykonanie projektu placu Orła Białego. Oferta zdobyła najwięcej punktów - m.in. za cenę. Koszt wykonania dokumentacji to dokładnie 587 202 zł.

Projekt ma uwzględniać wcześniejsze prototypowanie, czyli konsultacje i pomysły na plac Orła Białego. Wynikło z niego, że ma być on przestrzenią przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Ruch samochodów ma być ograniczony do minimum, z wyjątkiem dostaw do okolicznych restauracji i wjazdów na parkingi w podwórkach.



Centralnym punktem będzie teren z fontanną. Zielona część południowa - tam gdzie obecnie rosną drzewa - pozostanie niezmieniona. Ma to być miejsce miejsce rekreacji i wypoczynku. Właśnie w tej części ma znaleźć się również niska scena.



Projektant będzie musiał zachować również historyczne granitowe krawężniki i kostkę. Wszystkie nowe elementy muszą nawiązywać do obecnego stanu.



Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na stworzenie projektu „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”.