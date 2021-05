Goście RSnW: Polska jest w demograficznej zapaści

Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)

Dane dotyczące demografii w Polsce są alarmujące - uznali zgodnie uczestnicy debaty w audycji "Radio Szczecin dla Wieczór".

W ostatnim roku urodziło się w naszym kraju 357 tysięcy dzieci, co jest najmniejszym wskaźnikiem od 10 lat. Aby był on znacznie większy rząd szuka nowych rozwiązań, które zawarł w programie "Nowy Ład". To między innymi finansowe wsparcie w pierwszych miesiącach życia dziecka.



Zdaniem posłanki lewicy Katarzyny Kotuli, czynnik ekonomiczny jest obecnie decydujący przy podejmowaniu decyzji o urodzeniu dziecka.



- Dzisiaj według danych Głównego Urzędu Statystycznego średni wiek kobiety rodzącej swoje pierwsze dziecko w Polsce to jest 27,8. Czyli w dzisiejszych czasach matki chcą mieć pewność, że będą w stanie zapewnić swoim pociechom godne życie. Do tego muszą mieć nie tylko stabilną, ale i dobrze płatną pracę. Jak spojrzymy sobie teraz na to, jak przedstawia się sytuacja finansowa kobiet w Polsce, no to młodych kobiet po prostu na rodzenie dzieci nie stać - mówiła Kotula.



Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego, wpływ na dane demograficzne ma nie tylko sytuacja materialna, ale także zmiany kulturowe.



- Nie tylko sprawy finansowe, bezpieczeństwa, mieszkania, opieki zdrowotnej, ale rzeczywiście to są również te sprawy, na które rząd ma wpływ mniejszy. Czyli mówiąc krótko sprawy popkulturowe, zmiany stylu życia. To wszystko, co dzieje się tak naprawdę w obrębie naszej cywilizacji, gdzie bogacące się społeczeństwa - mówiąc krótko - zaczynają mieć problem z dzietnością - mówi Dobrzyński.



Pierwsze elementy programu "Nowy Ład", które mogą zmienić sytuację demograficzną w Polsce, rząd zacznie wprowadzać już od przyszłego roku.

