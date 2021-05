Ataki antyszczepionkowców po słowach doradcy premiera ds. pandemii. Dyskusja w RSnW

Fot. pixabay.com / Parentingupstream (CC0 domena publiczna)

Niezaszczepionych powinna obowiązywać godzina policyjna i zakaz przemieszczania się między województwami. Taką opinię wydał doradca premiera ds. pandemii - profesor Miłosz Parczewski. Tym samym spowodował, że pod jego gabinetem pojawiła się pikieta antyszczepionkowców. O całym zdarzeniu dyskutowali goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Takie przejawy hejtu i agresji trzeba tłumić w zarodku. Dlatego w czwartek podpisałam wniosek do prokuratora o wszczęcie śledztwa w kontekście narażenia profesora na zniesławienie i utratę dobrego imienia, plus groźby karalne - mówi dr n. med. Magda Wiśniewska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.



- Poglądy poglądami, ale na takie przejawy agresji nie może być naszego pozwolenia. Każdy z nas ma prawo do własnych przekonań. Ja pewnie tak daleko w swoich przekonaniach czy wypowiedziach bym nie poszła. Pan profesor, jako znany autorytet w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych, ma jak każdy z nas prawo do wyrażania własnych poglądów. Teraz chodzi tylko o to, żeby reakcja na te poglądy była cywilizowana. Ta, którą widzimy, niestety ani nie jest ani nie była - mówi Wiśniewska.



Jeżeli chodzi o wolność, to chyba wszyscy uważamy, że najbardziej wolnym krajem są Stany Zjednoczone. Ale nawet tam obowiązuje segregacja sanitarna - komentuje prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie.



- Segregację sanitarną robimy na co dzień na izbach przyjęć. W czasach pandemii każde podejrzenie, że pacjent może być zakażony Covid-19, musi być izolowany. Żeby nie stanowił zagrożenia dla innych. I o to chodzi. Dlatego powinniśmy się szczepić nie tylko w trosce o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych - mówi Ciechanowski.



"Spontaniczny" protest antyszczepionkowców przed przychodnią w której pracuje prof. Miłosz Parczewski, odbył się w poniedziałek po południu. Udział w nim wzięło kilkanaście osób.

