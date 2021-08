Dyżurni ruchu zostali przesłuchani ws. jadących na siebie pociągów

Śledczy przesłuchali w charakterze świadków dwóch zatrudnionych w PKP dyżurnych ruchu.

To pokłosie czwartkowego niebezpiecznego zdarzenia, podczas którego dwa pociągi dalekobieżne relacji Szczecin Główny-Olsztyn i Olsztyn-Szczecin Główny jechały tym samym torem, wprost na siebie.Jak mówi komisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, nikomu nie zostały postawione zarzuty.- Czekamy na to, żeby zweryfikować to, czy do tego nieszczęśliwego wypadku do którego mogłoby dojść, przyczynił się czynnik ludzki, czy to np. awaria jakiegoś sprzętu. Materiały, które zostały do tej pory zgromadzone, w poniedziałek zostaną przekazane Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie do oceny i kwalifikacji prawnej - mówi Kosiec.Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 11:30 na jednotorowej linii Koszalin-Białogard, w pobliżu przystanku Niekłonice. Dzięki szybkiej reakcji maszynistów pociągi udało się bezpiecznie wyhamować.