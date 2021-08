Dyżurni ruchu usłyszeli zarzuty - informuje Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. To po tym, jak dwa pociągi znalazły się na tym samym torze.

Dwóch mężczyzn odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. To dyżurni ze stacji Koszalin i Nosówko.Do zdarzenia doszło w czwartek ok godziny 11. Dwa pociągi relacji Szczecin-Olsztyn i Olsztyn-Szczecin jadące z przeciwnych stron jechały tym samym torem na linii Koszalin-Białogard. Zatrzymały się około 400 metrów od siebie. Nikomu też nic się nie stało.Mężczyźni nie przyznali się do winy. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i zawieszenie w czynnościach służbowych. Grozi im do 8 lat więzienia.