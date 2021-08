Premier zapowiedział powszechny program ubezpieczeniowy dla rolników [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Podczas ogólnopolskich dożynek w Bobolicach premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że jeszcze w tym roku rząd przyjmie powszechny program ubezpieczeniowy dla rolników od klęsk żywiołowych.

Program pomoże rolnikom odzyskać straty w gospodarstwie np. spowodowane suszą. Jak dodał premier, rząd nie zostawi samych rolników w potrzebie.



- Rozmawiałem właśnie głównie o suszy, o wielkim problemie od kilku lat, z paroma wyjątkami. I dlatego ta klęska żywiołowa, inne anomalie pogodowe, inne klęski, jak ASF, ptasia grypa, to nasze wielkie zobowiązanie do walki z tym ze wszystkich sił - mówił premier.



W ostatnich latach, dzięki wsparciu pieniędzy rządowych, rolnictwo jest coraz bardziej nowoczesne, ponieważ może sobie pozwolić na rozwój gospodarstwa rolnego - mówił Roman Kubicki, rolnik z Rekowa koło Polanowa.



- W tej chwili praca rolnika jest łatwiejsza, ponieważ dysponuje on lepszym sprzętem, który pozwala mu osiągać lepsze wyniki w rolnictwie. Na pewno lepsza, bezpieczniejsza, są do tego państwowe dotacje - mówił rolnik.



Przywrócić godność polskiej wsi to cel rządu Prawa i Sprawiedliwości - mówił na ogólnopolskich dożynkach w Bobolicach Prezes Rady Ministrów. Program dla gmin popegeerowskich to tylko jeden z elementów naszej wizji Polski - zaznaczył premier i dodał, że w tym roku wartość programu wyniesie miliard złotych, a w przyszłym półtora miliarda. Do tej pory do podziału było 250 milionów - mówił Mateusz Morawiecki.



- Dla zbyt wielu polityków obozu liberalnego, życie gospodarcze kończyło się na opłotkach wielkich miast. Tak nie może być. Polska wieś zasługuje na to, aby warunki i standard życia był podobny do tego, który jest w mieście. Edukacja, służba zdrowia, drogi, kolej, to wszystko co było zwijane, my rozwijamy - mówił premier.



W trakcie dożynek w Bobolicach Mateusz Morawiecki odznaczył również Koła Gospodyń Wiejskich medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym pokoleniom.



Ogólnopolskie dożynki w Bobolicach potrwają do późnych godzin wieczornych.