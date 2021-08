Prezes Rady Ministrów spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich [ZDJĘCIA]

Na ogólnopolskich dożynkach w Bobolicach Mateusz Morawiecki odwiedził kilkadziesiąt stoisk, gdzie panie z kół prezentowały swoje wyroby.

Premier skosztował m.in. ciast, pierogów i zup. Panie z kół chwaliły się także swoimi rękodziełami.- Zapachy takie u was, placki ziemniaczane. - Placki ziemniaczane, biały barszczyk, także trochę swojsko. - Skąd panie jesteście? - Z Nacławia, gmina Polanów. - Widzę, że oprócz jedzenia tez takie różne cuda robicie, skrzaty - Rękodzieło, jaski, kokoszki na jajeczka wielkanocne, torby. - Korzystacie też z naszych programów wsparcia? - Tak, oczywiście. - Będziemy go teraz zwiększać. - Mamy szefową, która ma pomysły i je realizujemy. Wystawiamy się gdzie można. - Dziękuję bardzo za wszystko co panie robicie. - Dziękujemy - rozmawiał premier z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich.Podczas ogólnopolskich dożynek w Bobolicach premier Mateusz Morawiecki poinformował, że program inwestycyjny dla gmin popegeerowskich będzie wynosił miliard złotych, zapowiedział także powstanie funduszu ubezpieczeniowego dla rolników od klęsk żywiołowych.