Nowe, dwukierunkowe tramwaje w Szczecinie

Tramwaje dostarczy firma Modertrans z Poznania. Ich koszt to prawie 12 milionów złotych. źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/

Oba będą niskopodłogowe, klimatyzowane, pomieszczą 196 pasażerów, będą miały także gniazda do ładowania telefonów komórkowych.

Do tego każdy z nich będzie dwukierunkowy - to znaczy, że będą miały kabiny motorniczego z obu stron. Dzięki temu tramwaje mogą np. obsługiwać linie, na której nie ma pętli do zawracania - wystarczy, że kierujący przesiądzie się do drugiej kabiny.



