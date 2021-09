Kolejka w Galaxy. Wcale nie do sklepów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zostało jeszcze kilka godzin, by wziąć udział w spisie powszechnym. Cześć mieszkańców Szczecina postanowiła zrobić to na ostatnią chwilę.

Długa kolejka, w której czekać trzeba ponad godzinę ustawiła się do punktu spisowego w Centrum Handlowym Galaxy. Są tam trzy stanowiska, przy których rachmistrzowie pomagają wypełnić formularz.





- Nie potrafię spisać się przez internet, nie mogę się dodzwonić. Cały czas coś wypadało i nie było czasu podejść i tak wyszło. Od najmłodszych lat wszystko robię na ostatnią chwilę. Przeprowadziłam się z Poznania do Szczecina i wszystko miałam na ostatnią chwilę do zrobienia - to głosy mieszkańców, którzy skorzystali z możliwości spisania w Galaxy.







Spisać można się dziś do północy. Można to zrobić przez internet i dzwoniąc na infolinię. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.





Rachmistrzowie będą czekać na mieszkańców także w punkcie spisowym w holu Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej od godziny 16:00 do północy.





Więcej informacji można znaleźć tu.