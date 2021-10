Senat odrzucił nowelę ustawy o domu bez formalności. PiS: wdrożymy ten pomysł w życie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wdrożymy ten pomysł w życie, bo jest dobry dla Polaków - w ten sposób poseł Prawa i Sprawiedliwości komentuje odrzucenie przez Senat jednego z elementów Polskiego Ładu. Chodzi o budowę domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę.

Tym samym projekt ustawy, który liberalizuje przepisy dotyczące budowy, znów trafi do Sejmu, gdzie znów będzie musiał zostać przegłosowany, aby trafić do prezydenta i wejść w życie.



Poseł PiS Leszek Dobrzyński jest przekonany, że w Sejmie znów większość poprze projekt, bo pomysł ułatwia inwestycje, a Senat znów zachował się politycznie.



- Nic nowego. Dlatego, że Senat pod wodzą pana marszałka Grodzkiego specjalizuje się w takiej totalnej obstrukcji, niszczeniu i blokowaniu. Co i gdzie może tam przeszkadza i wetuje - mówi Dobrzyński.



Zgodnie z założeniem projektu, dom na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych na budowę będzie można budować na działce m.in. 500m2. Aby rozpocząć budowę wystarczy projekt, warunki zabudowy, akt notarialny oraz oświadczenia o budowie domu dla własnych potrzeb i przyjęcie odpowiedzialności za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.