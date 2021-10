Wody Polskie zablokowały choć część podwyżki miejskiej spółki

Woda i ścieki w Szczecinie miały podrożeć o 7 procent. Taki wniosek taryfowy złożył szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wody Polskie, które zatwierdzają nowe ceny, zgodziły się na 5 procentową podwyżkę.

Mieszkańcy Szczecina zaoszczędzą 5,5 miliona złotych. W ciągu trzech lat czteroosobowa rodzina zapłaci więcej o 94 zł - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.- Wody Polskie zakwestionowały w naszych prognozach ceny energii i wywozu odpadów na najbliższe trzy lata. W związku z tym wniosek został zweryfikowany i minimalnie obniżony z około 7 do 5 procent - mówi Makowski.Były gminy, których wodociągi chciały podwyżek opłat za wodę i ścieki nawet o kilkadziesiąt procent - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.- Mieliśmy takie sytuacje, że podwyżki wskazywane były na 40-60 procent. To udało się nam bardzo mocno zbijać. I to w tym roku. Nie chcę tutaj wymieniać konkretnych gmin, tym bardziej, że cena w dalszym ciągu nie została tam ustalona. To z tego względu, że wznosząc sprzeciwy później otrzymywaliśmy często ze strony tych gmin skarżenie naszej decyzji. Dzisiaj Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozstrzyga ostatecznie - mówi Duklanowski.Taryfa oprócz Szczecina będzie obowiązywać także mieszkańców Kołbaskowa, Dobrej i Polic.