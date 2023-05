W Szczecinie powstanie nowoczesny zakład przetwarzania bioodpadów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

40 tysięcy ton bioodpadów rocznie przetwarzać będzie "Szczecińskie Centrum Biorecyklingu". To nowa spółka, którą utworzą wspólnie Miasto Szczecin oraz szczeciński Remondis.

Powstanie wraz z nowym zakładem do 2026 roku - mówi Ronald Laska, dyrektor spółki Remondis.



- Instalacja zostanie zbudowana w standardzie takim, by była przede wszystkim nieuciążliwa dla otoczenia. Będzie to zakład, w którym całość procesów, począwszy od rozładunku, poprzez proces technologiczny kompostowania, a skończywszy na tzw. dojrzewaniu kompostu, wszystko to będzie prowadzone w zamkniętych obiektach - mówi Laska.



Znana jest już prawdopodobna lokalizacja nowego zakładu - mówi Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.



- Udało się znaleźć takie lokalizacje, które by spełniały kwestie powierzchniowe czy zapisów planistycznych, ale też uwarunkowania związane z odległościami czy z sąsiedztwem. Wytypowaliśmy lokalizacje przy ulicy Gdańskiej - mówi Szotkowska.



Instalacja do przetwarzania bioodpadów kosztować ma ponad 70 milionów złotych. Prawie 65 mln zł udziałowcy spółki chcą pozyskać ze źródeł zewnętrznych.