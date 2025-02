Szczeciński Społeczny Komitet Poparcia Karola Nawrockiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Kazimierz Drzazga. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy zwolennicy Karola Nawrockiego utworzyli Społeczny Komitet Poparcia Obywatelskiego.

Jest on kolejnym w Polsce; wcześniej takie komitety powstały m.in. w Opolu, Świdniku i Suwałkach. Mamy w naszych szeregach ludzi z różnych środowisk - podkreśla Leszek Duklanowski, radny miejski i przewodniczący komitetu.



- W naszym komitecie są zarówno osoby związane z opozycją antykomunistyczną w latach 80., są działacze samorządowi, są przedstawiciele gospodarki morskiej, są również pracownicy naukowi - wyliczał.



Mamy już 100 tysięcy podpisów, ale kontynuujemy ich zbieranie - dodaje poseł PiS Zbigniew Bogucki. Zaznacza, że Karol Nawrocki przyjedzie do Szczecina, chociaż data tego spotkania nie jest jeszcze znana.



- Pewnie ołóweczkiem jest zapisana, ale o tej dacie jeszcze nie będę mówił. Na pewno dr Karol Nawrocki w Szczecinie będzie i na pewno to będzie wielkie, otwarte dla wszystkich spotkanie - zapowiedział.



Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się za 99 dni: 18. maja. Obecnie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 16 komitetów wyborczych kandydatów.



