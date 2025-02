ZDiTM sprawdza, czy nagrywanie dźwięku podczas kontroli nie jest łamaniem RODO

Kamery szczecińskich kontrolerów biletów na razie bez dźwięku. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego chce się upewnić, czy nagrywanie rozmów podczas kontroli nie jest złamaniem ustawy o danych osobowych.

Czekamy na opinię w tej sprawie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik Zarządu Kacper Reszczyński.- ZDiTM wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z zapytaniem, w zakresie możliwości ewentualnego rejestrowania przez przedmiotowe kamery również ścieżki audio. Oczekujemy aktualnie na odpowiedź w tej sprawie - mówił Reszczyński.Według planów od 3 marca kontrolerzy będą wyposażeni w kamery nasobne, rejestrujące przebieg kontroli. Nagrania mają być pomocne w spornych sytuacjach.Kontrolerzy nie będą mieli do nich dostępu. Będą one przechowywane w ZDiTM i jak mówił Kacper Reszczyński, dostęp do nich będzie mieć kilka osób.