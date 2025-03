"Epidemia otyłości narasta". NFZ stworzył portal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

NFZ odchudza Polaków nie odchudzając ich portfeli. By walczyć z naszymi niewłaściwymi nawykami żywieniowymi stworzył bezpłatny portal Diety NFZ.

- Wystarczy się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do planów żywieniowych i zadbać o to, co ląduje na naszych talerzach - przekonuje Małgorzata Koszur z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. - To są plany żywieniowe dla osób, które cierpią na pewnego rodzaju problemy zdrowotne. Natomiast porady dotyczą na przykład tego, jak zdrowo się odchudzać.



O zdrowej diecie warto mówić szczególnie dziś w Światowym Dniu Otyłości. W Polsce zmaga się z nią około 9 milionów osób. A z roku na rok będzie coraz więcej zaznacza dr hab. Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie.



- Epidemia otyłości narasta. W tej chwili powyżej 50 procent osób w Polsce zmaga się z nadwagą lub otyłością. To, co nas najbardziej niepokoi, to jest to, że Polska jest w tej chwili przodownikiem na całym świecie, jeśli chodzi o wskaźnik otyłości wśród dzieci - mówi dr hab. Wiśniewska.



Z portalu Diety NFZ korzysta obecnie prawie milion osób.



