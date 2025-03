Miała być szkoła na Gumieńcach, ale są chaszcze i śmieci [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Miała być nowa szkoła na Gumieńcach... ale nie ma i w najbliższym czasie nie będzie.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek rok temu podczas kampanii wyborczej obiecywał mieszkańcom placówkę edukacyjną w pobliżu osiedla Nowa Cukrownia. Zamiast szkoły, są jednak na razie chaszcze i śmieci.



W najbliższej okolicy są dwie szkoły, co jak mówią mieszkańcy Gumieniec nie wystarcza. -

To jest młode osiedle, rozwija się. Szkoły jak najbardziej tu by się przydały, bo tak jest daleko te dzieciaki prowadzić. Do jednej trzeba dojechać, a druga tam najbliżej, a tutaj w okolicy nie ma. - Jest mało i bardzo dużo młodych osób tutaj mieszka z dziećmi.

- No prezydent powiedział a co będzie nie wiem, bo ja tutaj mieszkam cztery lata, a nowej szkoły nie ma - mówią okoliczni mieszkańcy.



- Radni poprzedniej kadencji przegłosowali miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego, tak aby można było wybudować szkołę - mówi Łukasz Tyszler, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej. - Jeśli chodzi o plany budowy, to z tego co wiem, nie ma na razie żadnych planów, nie ma projektów, nie ma nawet w budżecie takich informacji, nie mieliśmy. Więc jeśli nie ma w budżecie i nie ma w planach, to najprawdopodobniej przez najbliższe kilka miesięcy specjalnie nic się nie wydarzy.



Obok szkoły miał też powstać park miejski.



