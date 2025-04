Trump podnosi cła. Eksperci Radia Szczecin komentują

Podniesienie cła przez prezydenta Donalda Trumpa jest złą decyzją - twierdzą eksperci audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Autorka edycji: Joanna Chajdas

W ubiegłym tygodniu, Stany Zjednoczone wprowadziły podwyżki dla Kanady, Chin, a także Unii Europejskiej.Jak twierdzi ekonomista prof. Dariusz Zarzecki, wyższe cła nie wpłyną na poprawę amerykańskiej gospodarki. - Prezydent i jego administracja, to jest obecnie leczenie trucizną. Tak naprawdę trudno mi nawet sobie wyobrazić, co może się dalej wydarzyć. To w tej chwili, co już się stało, jest bardzo złe. Jest dramatyczne rozchwianie rynków, podważenie zaufania do Stanów Zjednoczonych, czy do inwestowania w tym kraju - komentuje Zarzecki.Według planu rządu Trumpa wzrost cła ma zlikwidować deficyty notowane w handlu m.in. z Unią Europejską - tłumaczy amerykanista Artur Wróblewski: - 350 miliardów jest z deficytu z Unią Europejską, a 294 miliardy 900 milionów dolarów - jeśli dobrze pamiętam - jest z Chinami.W wyniku wprowadzonych podwyżek cła, na nowojorskiej giełdzie notowane są spadki.