"Przywódca największego państwa świata zachowuje się niepoważnie" - szczeciński ekonomista komentuje [ZDJĘCIA]

Niepoważne, ale do przewidzenia i na krótką metę. Tak działania Donalda Trumpa ocenia szczeciński ekonomista.

Decyzje prezydenta USA wprowadzają chaos i ogromną niepewność w światowej gospodarce i to nie wróży dobrze na przyszłość. Zdaniem prof. Zarzeckiego Donald Trump podejmuje decyzje w sposób chaotyczny i pod wpływem impulsu.



- Czasami instynkt może podpowiedzieć, co lepiej zrobić, ale mimo wszystko bazą do podjęcia, podejmowania ważnych decyzji powinny być dane, twarde dane ekonomiczne, pewne strategie - wyjaśniał ekonomista.





Jego zdaniem UE zachowała się w ostatnich dniach w sposób ostrożny i powściągliwy, co było właściwą reakcją.



- Nadal powinniśmy utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, choć - jak widać - to niełatwy partner - dodał.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł, Elżbieta Bielecka

Zdaniem profesora Dariusza Zarzeckiego poszczególne państwa spodziewały się nierozważnych ruchów ze strony prezydenta USA i część z nich była na nieprzygotowana - chodzi m.in. o wprowadzenie wysokich ceł dla szeregu krajów.Ta polityka wkrótce jednak może się zmienić i zapewne tak się stanie, bo stracą na niej również same Stany - komentował Zarzecki w Rozmowie pod krawatem.- Przywódca największego państwa świata zachowuje się naprawdę niepoważnie. Amerykańscy inwestorzy, przedsiębiorcy, konsumenci również na tym ucierpią i to bardzo. Zresztą ciekawy jestem, co będzie z cłami chińskimi. Spodziewam się również, że dość szybko dojdzie do jakichś rozmów i redukcji tych ceł - mówił ekonomista.W środę Donald Trump zawiesił na 90 dni wprowadzenie wysokich ceł dla większości państw. Jednocześnie ogłosił kolejną podwyżkę tych opłat dla Chin w wysokości 125 procent.Rozmowa pod krawatem z prof. Dariuszem Zarzeckim do posłuchania i obejrzenia tutaj