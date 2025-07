Będzie kolejny konkurs na dyrektora Willi Lentza

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Siedmioro chętnych nie spełniło oczekiwań miasta - szczeciński magistrat ogłasza drugi konkurs na dyrektora Willi Lentza.

Kandydaci muszą mieć m.in. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury i wizję rozwoju zgodną z wizją miasta, której sam magistrat szczegółowo nie zdradza.



- Zainteresowani mogą składać oferty do 18 lipca - mówi Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu. - Powodem takiego stanu rzeczy była niezgodność wizji rozwoju instytucji przedstawiona przez kandydatów z kierunkami i oczekiwaniami organizatora, czyli miasta. W związku z powyższym podjęto decyzję o ogłoszeniu drugiego konkursu na to stanowisko.



Pełniącą obowiązki dyrektora Willi Lentza jest Jadwiga Kimber, była dyrektor placówki, której kadencja skończyła się w ubiegłym roku.



