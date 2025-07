Obawy polskich rolników: import z Ukrainy i Mercosur

Obecne zasady zakupu ziemi na Ośrodki Produkcji Rolnej praktycznie wykluczają polskich rolników - przekonują zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosurem jest w trakcie procesu ratyfikacji.





Ostatecznemu podpisaniu umowy sprzeciwiają się Francja, Irlandia i Polska.



Kryteria zakupu muszą się zmienić - podkreśla poseł Czesław Hoc.- Przetargi odbywają się w sposób nieograniczony i w sposób bardzo ustawiony. Kolokwialnie rzecz ujmując chodzi o to, że polski rolnik, polski hodowca indywidualny praktycznie nie ma żadnych szans w aspekcie wygrania przetargu nieograniczonego na ośrodki produkcji rolnej - powiedział.Politycy PiS dodają, że sytuacja polskich rolników jest niepewna również ze względu na plany wprowadzenia umowy o wolnym handlu między krajami Unii Europejskiej a państwami Ameryki Południowej.Zagraża to krajowym hodowcom - ocenia poseł Zbigniew Bogucki.- To jest taka perspektywa, w której polski rolnik, ale także europejski właściwie nie będzie mógł w żaden sposób konkurować mając z jednej strony ze wschodu uderzenie produktów z Ukrainy, a z drugiej strony produktów z Mercosuru - wskazał Bogucki.