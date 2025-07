Pedagog i dziennikarz z Medalami za Zasługi dla Miasta Szczecina

Profesor pedagogiki i dziennikarz uhonorowani Medalami za Zasługi dla Miasta Szczecina. Wyróżnienia zostały wręczone na uroczystej, urodzinowej sesji Rady Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

Pierwszą tegoroczną laureatką została profesor Maria Czerpaniak-Walczak, wykładowczyni szczecińskich uczelni i członkini Polskiej Akademii Nauk.- Edukacja i oświata to jest to, co buduje naszą wspólnotę, poczucie przynależności. Przyjmuję to wyróżnienie właśnie z całym bagażem poczucia odpowiedzialności i zobowiązań - mówiła Czerpaniak-Walczak.Drugim zasłużonym został dziennikarz Bogdan Twardochleb, autor felietonów, reportaży i wieloletni pracownik Kuriera Szczecińskiego.- Moi rodzice znaleźli w tym mieście dom, pochodząc z takich rodzin, że od połowy XIX wieku nie mogli swojego miejsca znaleźć. Uciekali, przenosili się, byli wypędzani i tu zostali, w tym mieście - mówił Twardochleb.Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina wręczany jest co roku. O tym, kto jest nim odznaczony, decydują miejscy radni i kapituła, złożona z członków prezydium miasta.