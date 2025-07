Policyjna obława na kierowcę, który uciekł do lasu [ZDJĘCIA]

Obława w lesie pod Kołobrzegiem. Policja poszukiwała zbiega, który porzucił pojazd i rozpoczął ucieczkę.

Obława trwała przez kilka godzin. Las Charzyński przeszukiwany był przez mundurowych. W całej miejscowości widoczne były również policyjne patrole. W działaniach wykorzystywany był także dron. Policja zacieśniała krąg poszukiwań w lesie.





Ostatecznie około godz. 14 zbieg trafił w ręce mundurowych. Został on już przewieziony do kołobrzeskiej komendy, gdzie będzie przesłuchiwany.

Edycja tekstu: Michał Król

Do zdarzenia doszło we wsi Charzyno w gminie Siemyśl. To tu od rana kierowane były wszystkie siły kołobrzeskiej komendy policji.Chociaż mundurowi nie udzielają żadnych informacji w tej sprawie, to nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg, jednak ten zbiegł do pobliskiego lasu. Policja nie potwierdza, że w jego kierunku padły strzały. Według nieoficjalnych informacji uciekinier miał być półnagi, gdyż w momencie ucieczki nie miał na sobie koszulki.