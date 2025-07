Wakacje z Duchami przy Jeziorze Szmaragdowym

Jezioro Szmaragdowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ciemne zimne korytarze, wyłaniające się z zakamarków zjawy i straszydła. Tak w ten weekend w podziemiach przy Jeziorze Szmaragdowym będą wyglądały Wakacje z Duchami.

- Tegoroczna edycja wakacji z dreszczykiem będzie bardzo gorąca - zapowiada dyrektor Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" Karolina Ignaszak. - Tematyka rozdwojenia kaźni, gdzie bazujemy na tematyce handlu organami ludzkimi; na tym, że trzeba będzie czasem wybrać, kogo poświęcić, żeby pójść dalej. Mimo, że w podziemiach jest 7-8 stopni, to nie w niejednym momencie zrobi się naprawdę gorąco.



Pierwsza grupa do podziemi wejdzie o godzinie 11, następne będą wpuszczane co piętnaście minut. - Żeby się ze sobą nie spotkać, bo zależy nam na tym, żeby poczuć również ten klimat bycia właśnie w takim odosobnieniu, w ciemności, w tym, że nie wiemy, co u nas się wydarzy - dodaje Ignaszak.



Wydarzenie przeznaczone jest tylko dla osób pełnoletnich.



