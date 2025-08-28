Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Słowianin wjedzie windą na nowy poziom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Po generalnym remoncie w szczecińskim Słowianinie brakuje tylko windy. Ta ma się jednak pojawić wkrótce. Będzie to spore ułatwienie m.in. dla osób z niepełnosprawnościami i ekip technicznych, przyjeżdżających na wydarzenia do Słowianina.
Zewnętrzna winda ma jeździć na specjalnych szynach, a furtką ma być wycięty kawałek płotu po prawej stronie od wejścia.

- Znaczny krok do przodu. Pojawiły się pieniądze na projekt. Projekty mają spłynąć do 31 grudnia. Pieniądze zarówno na projekt, jak i na budowę są zagwarantowane. I miejmy nadzieję, że to się wszystko uda i w przyszłym roku, może w pierwszym pół roku powstanie coś, co jest bardzo potrzebne Słowianinowi - mówi Jacek Janiak, dyrektor DK Słowianin.

Budowa windy ma kosztować około 800 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

