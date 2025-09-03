Miejscy radni zachęcają do udziału w wyborach osiedlowych

Mogą zmieniać miejską rzeczywistość i realizować się w społecznej misji - tak szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości promują rady osiedli. Zachęcają do kandydowania i głosowania w wyborach.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To może być pierwszy krok w karierze samorządowej - przekonywał przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, Krzysztof Romianowski.- Bardzo zależy nam jako samorządowcom, ale przede wszystkim jako mieszkańcom Szczecina, żeby te wybory cieszyły się coraz większą sympatią i zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Doskonale wiemy, że wybory dorad osiedli zawsze mają tę frekwencję najniższą z możliwych - mówi Romianowski.Kandydaturę można zgłaszać do niedzieli.- Miasto niewystarczająco zachęca do uczestnictwa w tych wyborach - uważa radny klubu PiS i jednocześnie przewodniczący Rady Osiedla Świerczewo Marek Duklanowski.- Nie ma takiej kampanii profrekwencyjnej, nie ma takiej kampanii, żeby zostać rzeczywiście radnymi. Stąd też dzisiaj nasza konferencja. Przede wszystkim startujcie, bo naprawdę warto. Wiele rzeczy można zrobić - mówi Duklanowski.Aby wybory były ważne, musi zagłosować co najmniej pięć procent uprawnionych.