Miejscy radni zachęcają do udziału w wyborach osiedlowych

Anna Klimczyk

Mogą zmieniać miejską rzeczywistość i realizować się w społecznej misji - tak szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości promują rady osiedli. Zachęcają do kandydowania i głosowania w wyborach.
To może być pierwszy krok w karierze samorządowej - przekonywał przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, Krzysztof Romianowski.

- Bardzo zależy nam jako samorządowcom, ale przede wszystkim jako mieszkańcom Szczecina, żeby te wybory cieszyły się coraz większą sympatią i zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Doskonale wiemy, że wybory dorad osiedli zawsze mają tę frekwencję najniższą z możliwych - mówi Romianowski.

Kandydaturę można zgłaszać do niedzieli.

- Miasto niewystarczająco zachęca do uczestnictwa w tych wyborach - uważa radny klubu PiS i jednocześnie przewodniczący Rady Osiedla Świerczewo Marek Duklanowski.

- Nie ma takiej kampanii profrekwencyjnej, nie ma takiej kampanii, żeby zostać rzeczywiście radnymi. Stąd też dzisiaj nasza konferencja. Przede wszystkim startujcie, bo naprawdę warto. Wiele rzeczy można zrobić - mówi Duklanowski.

Aby wybory były ważne, musi zagłosować co najmniej pięć procent uprawnionych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
