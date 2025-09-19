22 nowe autobusy trafią do SPA Dąbie

Rozstrzygnięto przetarg na zakup 22 autobusów niskopodłogowych, hybrydowych. Pojazdy trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Na początek pojawią się cztery "krótkie" i dziewięć "długich" autobusów, w kolejnej transzy w Szczecinie pojawi się kolejnych dziewięć "długich" pojazdów.Jak poinformował wiceprezydent Michał Przepiera, sprawa opcji na drugie tyle - pozostaje otwarta.