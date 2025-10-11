"Katolicki Nobel" dla Fundacji Małych Stópek [ZDJĘCIA]

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin] Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Szczecińska Fundacja Małych Stópek otrzymała nagrodę Totus Tuus za promocję Godności Człowieka.

Gala wręczenia nagród odbywa się w przeddzień Dnia Papieskiego. Wyróżnienia przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II.



- Z wielką radością, ale i zaskoczeniem przyjmuję informację o przyznaniu nagrody - mówi prezes Fundacji Małych Stópek ks. Tomasz Kancelarczyk: - Ta nagroda nosi miano naszego katolickiego Nobla i tak też od 13 lat staramy się rozwijać naszą działalność. Nauczanie św. Jana Pawła II w tym temacie było nie tylko głoszone, ale także realizowane w praktyce - dodaje Kancelarczyk.



- Każde nasza inicjatywa podkreśla wartość życia ludzkiego - dodaje Maria Drąg z Fundacji Małych Stópek. - Dotyczą nie tylko dzieci w łonie mamy, ale również samych matek, które stoją na życiowych zakrętach. Dotyczą osób niepełnosprawnych, osób samotnych, osób starszych i opuszczonych. Nasze działania polegają na zauważeniu drugiego człowieka i wyciągnięciu do niego dłoni - podkreśla Drąg.



Gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.



