Sedinum | Leszek Herman
Groźby, strzały i narkotyki. Interwencja policji

Region Elżbieta Bielecka

Spędzi w areszcie trzy miesiące. Będzie odpowiadał przed sądem. źródło: kamien.policja.gov.pl/zka
Terroryzował sąsiadów i groził im śmiercią - trafił do aresztu. 49-latka z Wrzosowa zatrzymali policjanci z Kamienia Pomorskiego.
Mężczyzna groził swoim sąsiadom - jak się okazało, już wcześniej strzelał w ich kierunku z wiatrówki.

Według świadków był skonfliktowany z sąsiadami, ale jego zachowanie stało się wyjątkowo agresywne i niebezpieczne. W jego mieszkaniu, oprócz broni, policjanci znaleźli marihuanę i amfetaminę.

49-latek usłyszał sześć zarzutów.

Spędzi w areszcie trzy miesiące. Będzie odpowiadał przed sądem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

