Groźby, strzały i narkotyki. Interwencja policji

Terroryzował sąsiadów i groził im śmiercią - trafił do aresztu. 49-latka z Wrzosowa zatrzymali policjanci z Kamienia Pomorskiego.
Mężczyzna groził swoim sąsiadom - jak się okazało, już wcześniej strzelał w ich kierunku z wiatrówki.
Według świadków był skonfliktowany z sąsiadami, ale jego zachowanie stało się wyjątkowo agresywne i niebezpieczne. W jego mieszkaniu, oprócz broni, policjanci znaleźli marihuanę i amfetaminę.
49-latek usłyszał sześć zarzutów.
Spędzi w areszcie trzy miesiące. Będzie odpowiadał przed sądem.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
