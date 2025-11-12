Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

W Szczecinie będą kolejne hybrydowe autobusy

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica
Fot. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica
Dwie oferty w drugim przetargu na hybrydowe autobusy dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica. Ponownie zgłosiły się firmy MAN i Solaris.
Pierwszy przetarg na sześć niskopodłogowych autobusów został unieważniony. Przedsiębiorstwo Klonowica ma na zakup autobusów nieco ponad 16 mln złotych, obie oferty przekraczają tę kwotę o ponad 1,5 miliona.

Hybrydy mają pomieścić co najmniej 130 osób, mają też być klimatyzowane i posiadać monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od przedwczoraj oglądane 16358 razy)
  2. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12652 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5379 razy)
  4. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3145 razy)
  5. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od wczoraj oglądane 2945 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli gryficcy policjanci [WIDEO]
Jarosław Siergiej
80. urodziny Radia Szczecin [WIDEO]
Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]
Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty