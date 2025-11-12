W Szczecinie będą kolejne hybrydowe autobusy

Dwie oferty w drugim przetargu na hybrydowe autobusy dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica. Ponownie zgłosiły się firmy MAN i Solaris.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Pierwszy przetarg na sześć niskopodłogowych autobusów został unieważniony. Przedsiębiorstwo Klonowica ma na zakup autobusów nieco ponad 16 mln złotych, obie oferty przekraczają tę kwotę o ponad 1,5 miliona.Hybrydy mają pomieścić co najmniej 130 osób, mają też być klimatyzowane i posiadać monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.