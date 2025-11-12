Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nowe symulatory medyczne w mieszkaniu szkoleniowym ROPS

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Prasowe
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Prasowe
Dzięki nowemu sprzętowi, szkolenia mają być bardziej praktyczne i dostosowane do realnych potrzeb opiekunów. W mieszkaniu szkoleniowym przy ulicy Starzyńskiego w Szczecinie pojawią się nowe symulatory medyczne.
To m.in. model do diagnostyki stopy cukrzycowej, trenażer do nauki pielęgnacji odleżyn czy zestaw okularów symulujących wady wzroku. Nowy sprzęt ma służyć podczas bezpłatnych szkoleń dla opiekunów z zakresu opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych.

Szkolenia organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w ramach unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Najbliższe odbędzie się 19 listopada.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

