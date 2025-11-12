Nowe symulatory medyczne w mieszkaniu szkoleniowym ROPS

Dzięki nowemu sprzętowi, szkolenia mają być bardziej praktyczne i dostosowane do realnych potrzeb opiekunów. W mieszkaniu szkoleniowym przy ulicy Starzyńskiego w Szczecinie pojawią się nowe symulatory medyczne.
To m.in. model do diagnostyki stopy cukrzycowej, trenażer do nauki pielęgnacji odleżyn czy zestaw okularów symulujących wady wzroku. Nowy sprzęt ma służyć podczas bezpłatnych szkoleń dla opiekunów z zakresu opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych.
Szkolenia organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w ramach unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Najbliższe odbędzie się 19 listopada.
