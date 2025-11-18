Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

ZDiTM robi wszystko żeby biletomaty działały, ale pasażerowie zgłaszają problem

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
"Robimy wszystko, żeby jak najwięcej biletomatów działało" - zapewnia Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. O niesprawnych urządzeniach na naszej antenie mówili podróżujący autobusami i tramwajami.
Niedziałające biletomaty w komunikacji. Jest problem z tymi na monety [WIDEO]

Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]

- Działają, kiedy chcą. - Szczerze mówiąc, to wygląda tak, że to pół na pół jest. - Dla mnie to jest w ogóle, ani pół, ani drugie pół. - A słusznie, nieraz nie działają - mówią pasażerowie.

- W pojazdach komunikacji miejskiej zainstalowanych jest 450 biletomatów, za 344 odpowiada nasza spółka - mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Obecnie 10 biletomatów jest tylko niesprawnych, co stanowi około 2,5 procenta całości. 10 biletomatów, które są niesprawne uległy awarii, w tej chwili są naprawiane, jak tylko zostaną naprawione, wrócą na swoje miejsce, wrócą do autobusów i do tramwajów.

- Biletomaty są codziennie sprawdzane i serwisowane przez naszych pracowników - dodaje Kwiecień-Zwierzyńska. - Zdarzają się sytuacje, tak jak w tych 10 biletomatach, gdzie ta naprawa trwa troszeczkę dłużej, gdyż musi zadziałać serwis, z którym mamy podpisaną umowę. Zdarzają się też akty wandalizmu, gdzie otwory w biletomatach są zapychane, czy to na monety, czy na karty.

W przypadku gdy w autobusie lub w tramwaju biletomat jest uszkodzony, kierowca jest zobowiązany sprzedać pasażerowi bilet.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Działają, kiedy chcą. - Szczerze mówiąc to wygląda tak, że to pół na pół jest. - Dla mnie to jest w ogóle, ani pół, ani drugie pół. - A słusznie, nieraz nie działają - mówią szczecinianie.
- W pojazdach komunikacji miejskiej zainstalowanych jest 450 biletomatów, za 344 odpowiada nasza spółka - mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg.
- Biletomaty są codziennie sprawdzane i serwisowane przez naszych pracowników - dodaje Kwiecień-Zwierzyńska

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 7794 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od wczoraj oglądane 5430 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 3840 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3361 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od wczoraj oglądane 2940 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejne archeologiczne odkrycia na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bogdan Jaroszewicz
Wielka impreza na Politechnice Morskiej. Uczelnia w trybie "Dance, Play, Fun" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niedziałające biletomaty w komunikacji. "Jest problem z tymi na monety" [WIDEO]
Małgorzata Schwarz

Najnowsze podcasty