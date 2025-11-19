Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Jest pomysł na teren po minigolfie koło Jasnych Błoni

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Prawie cztery miliony złotych zainwestować chce szczecińska spółka Czarodziejka w teren po byłym mini golfie w okolicach Jasnych Błoni.
Taką deklarację złożył dziś - w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa - przedstawiciel inwestora Przemysław Kazaniecki. Poinformował także, w jaki sposób spółka chce teren ten zagospodarować.

- Przestrzeń gastronomiczna i rekreacyjna na powierzchni 6300 metrów pomiędzy ulicą Ogińskiego a Jasnymi Błoniami. Wspaniałe dojście, wspaniały teren, wspaniały widok. Tam jest w tej chwili budynek, też niewykorzystany, trzeba będzie go wykończyć. Dużo przed nami - tłumaczy Kazaniecki.

Zdaniem Andrzeja Radziwinowicza - przewodniczącego Komisji - teren ten powinien jak najszybciej zostać "przywrócony do życia".

- Idziemy na spacery po Jasnych Błoniach, idziemy na spacery po Parku Kasprowicza i czegoś po drodze nam brakuje. Brakuje nam lokalu gastronomicznego. On tam był, tam gdzie był mini golf. Wielu z nas przychodziło tam na kawę, na oranżadę. Ten teren musi odżyć. To jest wizytówka tak naprawdę Szczecina, to miejsce - mówi Radziwonowicz.

Nowy inwestor będzie się starać o umowę na dzierżawę tego terenu na okres około dwudziestu lat.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
listopad 2025
Najnowsze podcasty