Pokazują potencjał Stołczyna i integrują mieszkańców [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Na szczecińskim Stołczynie odbyło się już wspólne ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, były też prezenty.
- Dostaliśmy świetnego misia odblaskowego. Zwiększy nam bezpieczeństwo, akurat pasuje do wózka. - Atmosfera jest piękna, mamy Mikołaja, dostaliśmy prezenty, wieszaliśmy bombki, życzymy spotkania w przyszłym roku - mówią mieszkańcy Stołczyna.

- Co roku stołczyńską choinkę ubieramy w innym miejscu naszego osiedla, żeby przy okazji pokazać ogromny potencjał, jaki drzemie tutaj u nas na Stołczynie, ale też żeby integrować tych mieszkańców - mówi Wiesława Rycerz, prezes stowarzyszenia "Stołczyn po Sąsiedzku".

Stołczyńska choinka stanęła na parkingu Galerii Północ przy ul. Polickiej.

Na szczecińskim Stołczynie odbyło się już wspólne ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, były też prezenty.

