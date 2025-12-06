Pokazują potencjał Stołczyna i integrują mieszkańców [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Na szczecińskim Stołczynie odbyło się już wspólne ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, były też prezenty.

- Dostaliśmy świetnego misia odblaskowego. Zwiększy nam bezpieczeństwo, akurat pasuje do wózka. - Atmosfera jest piękna, mamy Mikołaja, dostaliśmy prezenty, wieszaliśmy bombki, życzymy spotkania w przyszłym roku - mówią mieszkańcy Stołczyna.



- Co roku stołczyńską choinkę ubieramy w innym miejscu naszego osiedla, żeby przy okazji pokazać ogromny potencjał, jaki drzemie tutaj u nas na Stołczynie, ale też żeby integrować tych mieszkańców - mówi Wiesława Rycerz, prezes stowarzyszenia "Stołczyn po Sąsiedzku".



Stołczyńska choinka stanęła na parkingu Galerii Północ przy ul. Polickiej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski