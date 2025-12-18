Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich i w kryzysie bezdomności.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wspólna modlitwa, świąteczne potrawy a przede wszystkim czas spędzony z drugim człowiekiem. W Szczecinie po raz kolejny odbyła się Wigilia dla ubogich, samotnych i w kryzysie bezdomności.W hali sportowej Technikum Ekonomicznego przy ulicy Sowińskiego pojawiły się stoły, choinka a całość wydarzenia uświetnili kolędnicy.- Muzyczka jest świąteczna, bardzo się nam podoba. Pięknie wszystko jest przystrojone. - Od serca to jest. Ta taka jedność, to wiadomo, że tutaj można kogoś poznać, można porozmawiać. - Szacunek dla ludzi, którzy to organizują, duża praca. - Nie ma tego w domu, bo sam jestem w domu, a tu jest chociaż, jak to się mówi, z kim porozmawiać, popatrzeć na ludzi - mówią goście spotkania.- My dzisiaj kontynuujemy spuściznę śp. Grażyny Sarosiek, która była dyrektorką Domu Kultury Słowianin i zaczynała od spotkań na dworcu PKP. Później to się rozrastało. Dzisiaj to jest blisko 400 osób, które oczekują naszej pomocy, którym ta pomoc się należy - mówi Jacek Janiak, dyrektor Domu Kultury Słowianin.Przy organizacji wydarzenia pomagało około 100 młodych wolontariuszy - uczniów szczecińskiego technikum.