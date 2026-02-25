Cztery przetargi i prawie cztery lata - pas rowerowy na Mickiewicza nadal w fazie projektu [ZDJĘCIA]

„Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza" - to jedna z najstarszych niezrealizowanych do tej pory inwestycji wybranych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W 2022 roku projekt poparło ponad 1600 osób, dzięki czemu otrzymał zielone światło na wykonanie. Jego celem była budowa łącznika rowerowego między al. Wojska Polskiego a Parkiem Kasprowicza.Projekt był wspierany m.in. przez inicjatywę Rowerowy Szczecin. Natomiast nie zdobył poparcia wśród mieszkańców tej części miasta - powiedział w Rozmowie pod Krawatem radny KO, Stanisław Kaup.- Od wielu lat ci autorzy zabiegają, żeby robić projekt na ulicy Mickiewicza, czyli zwężenie do jednego pasu tej jezdni, a na drugim pasie zrobić trasę dla rowerów, taką szeroką drogę rowerową. Natomiast właśnie mieszkańcy czy Rada Osiedla sprzeciwiają się - mówi Kaup.Znalezieniem wykonawcy, który zaprojektuje m.in nową infrastrukturę zajął się Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który czterokrotnie ogłaszał przetarg na jego budowę - mówi rzecznik prasowy Kacper Reszczyński.- W 2022 dwa razy był przetarg ogłaszany, nie wpłynęły żadne oferty. W 2023 podobnie, dopiero w 2024 roku jedna oferta wpłynęła - mówi Reszczyński.Projekt który wpłynął do ZDiTM na budowę pasa jest analizowany, następnie ma trafić do Urzędu Miasta. W 2022 roku koszt inwestycji szacowano na kwotę 650 tysięcy złotych.