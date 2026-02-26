Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]

Samochód i koparka należą do szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jak przekazała rzecznik Hanna Pieczyńska, przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, a ZWiK udostępni służbom wszelką niezbędną dokumentację.





- Z naszych ustaleń wynika, że samochód jechał ze stosunkowo niewielką prędkością, około 20 km na godzinę. Oprócz tego ten samochód oczywiście przechodził wszelkie przeglądy i konserwacje - poinformowała Pieczyńska.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało, według wstępnych informacji. Na miejscu w tej chwili pracują policjanci, by ustalić przebieg, a także przyczynę tego zdarzenia - relacjonował asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.