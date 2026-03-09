Zabił kota znajomej. Teraz spędzi rok w więzieniu

Rok bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Taki wyrok usłyszał mieszkaniec gminy Drawsko Pomorskie.
Policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, z którego wynikało, że jej znajomy miał zabić należącego do niej kota. Mundurowi szybko namierzyli sprawcę.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sądu. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd skazał mężczyznę na rok więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
