Kierowcy skarżą się na ceny paliw

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kierowcy coraz bardziej i coraz częściej skarżą się na błyskawicznie rosnące ceny paliw. Rekordowo drogi jest zwłaszcza olej napędowy. Uderza to nie tylko w branżę transportową, ale także osobówki wyposażone w silnik diesla.

- Ile pan wydał na tę przyjemność? - zapytała reporterka Polskiego Radia,

- Niecałe 160 złotych.



- To więcej niż zwykle?

- W tym wypadku tak.



- Kogo pan wini za tę sytuację?

- Mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone, chyba ta akcja na Bliskim Wschodzie.



- To jest taka lipa tej polityki. Ja myślę, że to jest nieprawdziwe, bo nie może tak szybko skończyć się ropa w Polsce, na całym świecie, żeby od razu ta cena tak poszła do góry - odpowiada kolejny kierowca.



- Aż tak nie siedzę w polityce i tych krajach - dodaje kolejny.

- Pan nie siedzi, ale płaci.

- No, taka sytuacja.



Cena ropy osiągnęła dziś w nocy na światowych rynkach rekordową wartość 119 dolarów za baryłkę. Teraz kosztuje równe 100 dolarów.



