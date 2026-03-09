Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Kierowcy skarżą się na ceny paliw

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Kierowcy coraz bardziej i coraz częściej skarżą się na błyskawicznie rosnące ceny paliw. Rekordowo drogi jest zwłaszcza olej napędowy. Uderza to nie tylko w branżę transportową, ale także osobówki wyposażone w silnik diesla.
- Ile pan wydał na tę przyjemność? - zapytała reporterka Polskiego Radia,
- Niecałe 160 złotych.

- To więcej niż zwykle?
- W tym wypadku tak.

- Kogo pan wini za tę sytuację?
- Mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone, chyba ta akcja na Bliskim Wschodzie.

- To jest taka lipa tej polityki. Ja myślę, że to jest nieprawdziwe, bo nie może tak szybko skończyć się ropa w Polsce, na całym świecie, żeby od razu ta cena tak poszła do góry - odpowiada kolejny kierowca.

- Aż tak nie siedzę w polityce i tych krajach - dodaje kolejny.
- Pan nie siedzi, ale płaci.
- No, taka sytuacja.

Cena ropy osiągnęła dziś w nocy na światowych rynkach rekordową wartość 119 dolarów za baryłkę. Teraz kosztuje równe 100 dolarów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Z kierowcami na Pomorzu Zachodnim rozmawiała reporterka Polskiego Radia - Aneta Łuczkowska.

Dodaj komentarz 1 komentarz

To koncerny okradają ludzi. Paliwa w zbiornikach stacji nie podrożały przecież to nastąpi za kilka tygodni od kupna przez rafinację i dystrybucję. To jest jawne oszustwo

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6198 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4920 razy)
  3. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3788 razy)
  4. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od wczoraj oglądane 2871 razy)
  5. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2600 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety z okazji swojego święta stworzyły autoportrety [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty