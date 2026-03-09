Kierowcy skarżą się na ceny paliw

Kierowcy coraz bardziej i coraz częściej skarżą się na błyskawicznie rosnące ceny paliw. Rekordowo drogi jest zwłaszcza olej napędowy. Uderza to nie tylko w branżę transportową, ale także osobówki wyposażone w silnik diesla.
- Ile pan wydał na tę przyjemność? - zapytała reporterka Polskiego Radia,
- Niecałe 160 złotych.
- To więcej niż zwykle?
- W tym wypadku tak.
- Kogo pan wini za tę sytuację?
- Mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone, chyba ta akcja na Bliskim Wschodzie.
- To jest taka lipa tej polityki. Ja myślę, że to jest nieprawdziwe, bo nie może tak szybko skończyć się ropa w Polsce, na całym świecie, żeby od razu ta cena tak poszła do góry - odpowiada kolejny kierowca.
- Aż tak nie siedzę w polityce i tych krajach - dodaje kolejny.
- Pan nie siedzi, ale płaci.
- No, taka sytuacja.
Cena ropy osiągnęła dziś w nocy na światowych rynkach rekordową wartość 119 dolarów za baryłkę. Teraz kosztuje równe 100 dolarów.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
