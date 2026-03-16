Dwustumetrowym wieżowcom na Kępie Parnickiej radni Szczecina mówią: nie!

Szczecińscy radni z Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa jednogłośnie sprzeciwiają się budowie 200-metrowych wieżowców na Kępie Parnickiej.

Komisja opowiedziała się za wnioskiem o ograniczenie wysokości zabudowy na tym terenie w miejscowym planie.



- Aby te wysokości na działkach w pierwszym linii waterfrontu, na działkach niezabudowanych były nie wyższe niż 55 metrów, z zachowaniem oczywiście niższej zabudowie na pierwszej linii i jesteśmy też zgodni co do tego, żeby ta intensywność zabudowy była identyczna na wszystkich działkach - mówi jej przewodniczący z Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.



Jak dodaje radny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski - ważne by Kępa była sercem miasta, a nie tylko osiedlem z apartamentowcami.



- Tylko żeby tam "powstali ludzie", żeby nawiązały się prawdziwe relacje sąsiedzkie. Do tego oczywiście potrzeba lat, ale przede wszystkim niezmienności mieszkańców, lokatorów, którzy będą w tych miejscach funkcjonowali. Wtedy temu powinna oczywiście towarzyszyć szerzej rozumiana infrastruktura społeczna - argumentował.



Radni opowiedzieli się tez za stworzeniem przestrzeni parkowej na terenie wyspy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna