Dwustumetrowym wieżowcom na Kępie Parnickiej radni Szczecina mówią: nie!

Julia Nowicka

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Szczecińscy radni z Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa jednogłośnie sprzeciwiają się budowie 200-metrowych wieżowców na Kępie Parnickiej.
Komisja opowiedziała się za wnioskiem o ograniczenie wysokości zabudowy na tym terenie w miejscowym planie.

- Aby te wysokości na działkach w pierwszym linii waterfrontu, na działkach niezabudowanych były nie wyższe niż 55 metrów, z zachowaniem oczywiście niższej zabudowie na pierwszej linii i jesteśmy też zgodni co do tego, żeby ta intensywność zabudowy była identyczna na wszystkich działkach - mówi jej przewodniczący z Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.

Jak dodaje radny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski - ważne by Kępa była sercem miasta, a nie tylko osiedlem z apartamentowcami.

- Tylko żeby tam "powstali ludzie", żeby nawiązały się prawdziwe relacje sąsiedzkie. Do tego oczywiście potrzeba lat, ale przede wszystkim niezmienności mieszkańców, lokatorów, którzy będą w tych miejscach funkcjonowali. Wtedy temu powinna oczywiście towarzyszyć szerzej rozumiana infrastruktura społeczna - argumentował.

Radni opowiedzieli się tez za stworzeniem przestrzeni parkowej na terenie wyspy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
