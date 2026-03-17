Watchdog Polska bierze pod lupę (również) szczecińskich samorządowców

Powinni je kontrolować, a tymczasem niejednokrotnie sami w nich pracują - organizacja walcząca o jawność życia publicznego WATCHDOG POLSKA chce wziąć pod lupę radnych, wykonujących obowiązki dla spółek należących do miast i gmin tworząc specjalny portal.

📝 Jak zgłosić radnego do serwisu Każdy Musi Gdzieś Pracować (KMGP)? Uwaga! Film zawiera zupełnie przypadkowe powiązanie radnego z podmiotem i ma jedynie charakter instruktażowy.



Uruchomiliśmy serwis https://t.co/miJPqMjaNN, w którym zbieramy i weryfikujemy informacje o… pic.twitter.com/lyqYFg2FsK — Watchdog Polska (@SiecObywatelska) March 17, 2026

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Nosi on nazwę inspirowaną słowami prezydenta Szczecina Piotra Krzystka: "Każdy musi gdzieś pracować".- Było dużo informacji o tym, że niektórzy radni w Szczecinie pracują w instytucjach podległych prezydentowi Krzystkowi. To prezydent Krzystek powiedział w wywiadzie, że w sumie to każdy musi gdzieś pracować, a wszystko zależy od przypadku i tak lekceważąco do tego podszedł. Więc można powiedzieć, że prezydent Szczecina jest ojcem chrzestnym tego portalu - mówi prezes sieci obywatelskiej, Szymon Osowski.Choć portal działa od poniedziałku, zgłoszeń jest już kilkaset z całej Polski.- Muszę przyznać, że nie wyrabiamy się z wysyłaniem pytań, bo w momencie, w którym ktoś nam taką osobę zgłosi, my wysyłamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do takiej instytucji i dopytujemy się, czy taka osoba pracuje na umowę o pracę, czy może w jakimś innym charakterze. Zaznaczamy na mapie: "zweryfikowana osoba" - powiedział.Skala zjawiska budzi coraz większe kontrowersje nie tylko w małych ośrodkach, ale także coraz częściej w tych dużych.