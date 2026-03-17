Watchdog Polska bierze pod lupę (również) szczecińskich samorządowców

źródło: https://kazdymusigdziespracowac.pl/
Powinni je kontrolować, a tymczasem niejednokrotnie sami w nich pracują - organizacja walcząca o jawność życia publicznego WATCHDOG POLSKA chce wziąć pod lupę radnych, wykonujących obowiązki dla spółek należących do miast i gmin tworząc specjalny portal.
Nosi on nazwę inspirowaną słowami prezydenta Szczecina Piotra Krzystka: "Każdy musi gdzieś pracować".

- Było dużo informacji o tym, że niektórzy radni w Szczecinie pracują w instytucjach podległych prezydentowi Krzystkowi. To prezydent Krzystek powiedział w wywiadzie, że w sumie to każdy musi gdzieś pracować, a wszystko zależy od przypadku i tak lekceważąco do tego podszedł. Więc można powiedzieć, że prezydent Szczecina jest ojcem chrzestnym tego portalu - mówi prezes sieci obywatelskiej, Szymon Osowski.

Choć portal działa od poniedziałku, zgłoszeń jest już kilkaset z całej Polski.

- Muszę przyznać, że nie wyrabiamy się z wysyłaniem pytań, bo w momencie, w którym ktoś nam taką osobę zgłosi, my wysyłamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do takiej instytucji i dopytujemy się, czy taka osoba pracuje na umowę o pracę, czy może w jakimś innym charakterze. Zaznaczamy na mapie: "zweryfikowana osoba" - powiedział.
Skala zjawiska budzi coraz większe kontrowersje nie tylko w małych ośrodkach, ale także coraz częściej w tych dużych.

I za to należy pochwalić PiS, że wprowadził dwukadencyjność.
O wiele kadencji za późno, ale jednak

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3750 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2919 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2525 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2371 razy)
  5. Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie
    (od 11 marca oglądane 2192 razy)
Najnowsze podcasty