Niemiecki kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową S3 [WIDEO]

Jechał pod prąd ekspresówką prosto na radiowóz - tłumaczył, że nie zauważył, że wjechał na niewłaściwą jezdnię.

Policjanci z kamieńskiej drogówki na drodze ekspresowej S3 zauważyli nadjeżdżający w ich kierunku samochód osobowy - poruszał się wprost na nich. Kierowca, obywatel Niemiec, tłumaczył, że nie zauważył, iż porusza się niewłaściwą jezdnią i jedzie ekspresówką pod prąd.Dostał 2 000 złotych mandatu i 15 punktów karnych.Policjanci proszą, żeby w przypadku zauważenia takiego zachowania skontaktować się z numerem alarmowym 112.