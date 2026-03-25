Świnoujście: Niebezpieczne zdarzenie na basenie

Niebezpieczne zdarzenie na miejskiej pływalni w Świnoujściu. W wodzie podtopił się mężczyzna.

- Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany około 45-letni mężczyzna, któremu pomocy udzielali już świadkowie zdarzenia. Następnie zespół ratownictwa medycznego przejął czynności resuscytacyjne i przetransportował pacjenta do szpitala - informuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Sprawą zajęła się policja. Uznam Arena została na środę zamknięta.



