Miasto zgodziło się na wydłużenie budowy mediateki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Mediateka na szczecińskim prawobrzeżu ma być gotowa w połowie lipca. Miasto zaakceptowało wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu.
Firma HD Construction tłumaczy opóźnienia w budowie nowoczesnej biblioteki mroźną zimą, wzrostem kosztów czy dezaktualizacją części dokumentacji projektowej.

Jak wskazuje radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński - wraz z wydłużeniem terminu, miasto powinno wprowadzić większy nadzór nad realizowanym projektem.

- Czegoś w rodzaju, jak to się ładnie mówi, checklisty i kamieni milowych, które byłyby realizowane przez wykonawcę we wskazanych terminach. Nie chciałbym takiej sytuacji, czego niestety można się spodziewać i co było dotychczas, że spotykamy się w lipcu i okazuje się na przykład, że przesuwamy ją na konkretne miesiące, na przykład na grudzień.

Magistrat poinformował w odpowiedzi na interpelację radnego, że nie zamierza w tym momencie nakładać kar umownych na inwestora. Sytuacja jest dynamiczna - dodaje prezydent Piotr Krzystek.

- Będziemy się temu przyglądali. Wykonawca realizuje ten projekt, ma swoje zadanie do wykonania. Jeżeli ma uzasadnione merytoryczne przesłanki, to oczywiście terminy się przesuwa. Jeżeli nie, to będziemy podejmować właściwe decyzje łącznie z naliczaniem kar umownych - mówi Krzystek.

Inwestycja prowadzona na osiedlu majowym opóźniona jest już o 3 lata.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
