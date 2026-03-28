Żołnierze ze Stargardu lecą do Libanu

Prawie 200 żołnierzy ze Stargardu wyleci po świętach do Libanu. Rozpoczną tam XIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji stabilizacyjnej ONZ.

To będzie najtrudniejsza misja w Libanie od początku stacjonowania tam polskich sił zbrojnych ze względu na eskalację konfliktu na linii Izrael - Hamas.



- Na pewno spodziewam się dość trudnej sytuacji, to jest pewne. Mam nadzieję, że konflikt zacznie deeskalować faktycznie i będziemy mogli na spokojnie tam pełnić swoje obowiązki. - Jest to moja pierwsza misja... Na pewno jest to dla rodziny jakieś obciążenie, ale na całe szczęście rozumieją charakter mojej służby, wspierają mnie w tym i motywują mnie... - Jako ojciec, wolałbym, żeby został w kraju, a nie za granicę jeździł. - Na pewno jest trochę tego strachu przed tym, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie. - W tej sytuacji jest obawa i lęk. Mamy nadzieję, że misja przebiegnie spokojnie - mówili żołnierze i ich rodziny.



Żołnierze z XIII Polskiego Kontyngentu Wojskowego zostaną w Libanie do października.



