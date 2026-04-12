"Dziesiątka na wybory" KO w opinii gości Kawiarenki politycznej RS [ZDJĘCIA]

Poznaliśmy "Dziesiątkę na wybory" Koalicji Obywatelskiej; to nazwiska osób, które będą odpowiadać za przygotowanie partii do najbliższej kampanii wyborczej.

Donald Tusk przedstawił je podczas zebrania Rady Krajowej. W tym gronie znalazł się pochodzący ze Szczecina wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Postawiono na osoby, które naprawdę się sprawdziły - ocenił w audycji "Kawiarenka polityczna" Mateusz Gieryga, radny KO.- Pan minister Arkadiusz Marchewka jest osobą, która ściąga bardzo dużo inwestycji do zachodniopomorskiego, pokazuje jak rozwijać kolej, pokazuje jak rozwijać drogownictwo, jak rozwijać gospodarkę morską i w tym się bardzo dobrze sprawdza - wyliczał.- Ta dziesiątka to są tacy "tytani intelektu", którzy zaliczają coraz większe wpadki - stwierdził Krzysztof Romianowski, szef klubu radnych PiS.- Ta dziesiątka to jest czysty zabieg PR-owy Donalda Tuska, który chyba wie, że Polacy za nim, mówiąc delikatnie, nie przepadają - dodał Romianowski.Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku.