Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Polonez przed maturami w centrum Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Dwa tygodnie do rozpoczęcia matur, to dla czwartoklasistów niemały stres. Na kilka dni przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego, kilkuset maturzystów, w centrum Świnoujścia odtańczyło Poloneza.
Choć pogoda nie sprzyjała, jak sami mówią, taniec pozwolił rozładować napięcie przed egzaminami.

Poloneza czas zacząć, podobnie, jak warto zacząć powtórki do matury, któa zbliża się wielkimi krokami przyznają maturzyści z LO im. Mieszka I w Świnoujściu. - Jeszcze dużego stresu nie ma, bliżej matury będzie dużo napięcie. - Z matmy rozszerzonej czuję się ok, mniej pewnie chyba z historii.

- Czas na naukę było wiele, podobnie, jak naukę Poloneza - mówi Monika Wawrzyniak, nauczycielka Wychowania Fizycznego. - Uczyliśmy się go właściwie od studniówki do dzisiaj. Przejdziemy końcówką ulicy Bohaterów Września, placem Wolności dookoła, między fontannami.

Wrażenia z widowiska są pozytywne. - Szli bardzo zgrabnie, chociaż zimno. Przypomniały nam się nasze matury i nasze takie Polonezy piękne, wspaniale - mówi mieszkańcy.

I oby egzamin dojrzałości wypadł równie dobrze, co taniec.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Najnowsze podcasty