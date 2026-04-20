Polonez przed maturami w centrum Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Dwa tygodnie do rozpoczęcia matur, to dla czwartoklasistów niemały stres. Na kilka dni przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego, kilkuset maturzystów, w centrum Świnoujścia odtańczyło Poloneza.

Choć pogoda nie sprzyjała, jak sami mówią, taniec pozwolił rozładować napięcie przed egzaminami.



Poloneza czas zacząć, podobnie, jak warto zacząć powtórki do matury, któa zbliża się wielkimi krokami przyznają maturzyści z LO im. Mieszka I w Świnoujściu. - Jeszcze dużego stresu nie ma, bliżej matury będzie dużo napięcie. - Z matmy rozszerzonej czuję się ok, mniej pewnie chyba z historii.



- Czas na naukę było wiele, podobnie, jak naukę Poloneza - mówi Monika Wawrzyniak, nauczycielka Wychowania Fizycznego. - Uczyliśmy się go właściwie od studniówki do dzisiaj. Przejdziemy końcówką ulicy Bohaterów Września, placem Wolności dookoła, między fontannami.



Wrażenia z widowiska są pozytywne. - Szli bardzo zgrabnie, chociaż zimno. Przypomniały nam się nasze matury i nasze takie Polonezy piękne, wspaniale - mówi mieszkańcy.



I oby egzamin dojrzałości wypadł równie dobrze, co taniec.



