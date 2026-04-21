W goleniowskim oknie życia pozostawiono chłopca [ZDJĘCIA]

1,5-roczne dziecko w goleniowskim oknie życia. Chłopiec trafił do niego w piątek.

Od razu został otoczony opieką - przekazał Piotr Budek, prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.



- Około godziny 16.10 pracownica Izby Przyjęć usłyszała alarm. Okazało się, że w oknie życia został umieszczony około 1,5 roczny chłopczyk, przy którym była karteczka z imieniem i datą urodzenia - mówi Budek.





Dziecko przebywa obecnie na oddziale pediatrycznym szpitala w Goleniowie. Jego stan jest stabilny. O sytuacji zostały powiadomione odpowiednie służby.





Okno życia w goleniowskim szpitalu działa od marca 2012 roku.