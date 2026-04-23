Park Chopina wkrótce zyska nową siłownię pod chmurką [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad milionowa rewitalizacja w Szczecinie dobiega końca. W zachodniej części Parku Chopina kończy się przebudowa finansowana ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Powstaje tam m.in. nowa siłownia plenerowa, alejki spacerowe i tzw. place muzyczne. Część urządzeń jest już dostępna dla mieszkańców, którzy zaczęli z nich korzystać jeszcze przed oficjalnym zakończeniem prac.- Jesteśmy już emerytami, wzmacniamy swoje mięśnie. - Z urządzeń nowych korzystamy jak najbardziej. Jest możliwość, jak to się mówi, rozwijania tężyzny fizycznej. - Dużo lepiej niż poprzednio, bo to jest nowy sprzęt, także jest super. - Podoba mi się, ładniej coraz niż kiedyś 40 lat temu. - mówia mieszkańcy.Jak informuje Sylwia Cyza - Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie, to jeszcze nie koniec zmian w parku.- Zakończenie będzie 15 maja. Kilka nowych elementów, m.in. nowa alejka z dwoma rodzajami nawierzchni, nowa siłownia pod chmurką z 12 urządzeniami. Dużo nowej zieleni, przede wszystkim krzewów, ponad 5000 sztuk. Będzie można znaleźć i coś dla dzieci i dla dorosłych - mówi Cyza Słomska.Wśród nowości znajdą się także place muzyczne z prostymi instrumentami plenerowymi – m.in. bębnami, dzwonami rurowymi i tzw. trąbą słonia, które mają być atrakcją dla dzieci i dorosłych.Inwestycja kosztuje nieco ponad 1,3 mln zł.