Park Chopina wkrótce zyska nową siłownię pod chmurką [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Ponad milionowa rewitalizacja w Szczecinie dobiega końca. W zachodniej części Parku Chopina kończy się przebudowa finansowana ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Powstaje tam m.in. nowa siłownia plenerowa, alejki spacerowe i tzw. place muzyczne. Część urządzeń jest już dostępna dla mieszkańców, którzy zaczęli z nich korzystać jeszcze przed oficjalnym zakończeniem prac.

- Jesteśmy już emerytami, wzmacniamy swoje mięśnie. - Z urządzeń nowych korzystamy jak najbardziej. Jest możliwość, jak to się mówi, rozwijania tężyzny fizycznej. - Dużo lepiej niż poprzednio, bo to jest nowy sprzęt, także jest super. - Podoba mi się, ładniej coraz niż kiedyś 40 lat temu. - mówia mieszkańcy.

Jak informuje Sylwia Cyza - Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie, to jeszcze nie koniec zmian w parku.

- Zakończenie będzie 15 maja. Kilka nowych elementów, m.in. nowa alejka z dwoma rodzajami nawierzchni, nowa siłownia pod chmurką z 12 urządzeniami. Dużo nowej zieleni, przede wszystkim krzewów, ponad 5000 sztuk. Będzie można znaleźć i coś dla dzieci i dla dorosłych - mówi Cyza Słomska.

Wśród nowości znajdą się także place muzyczne z prostymi instrumentami plenerowymi – m.in. bębnami, dzwonami rurowymi i tzw. trąbą słonia, które mają być atrakcją dla dzieci i dorosłych.

Inwestycja kosztuje nieco ponad 1,3 mln zł.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Część urządzeń jest już dostępna dla mieszkańców, którzy zaczęli z nich korzystać jeszcze przed oficjalnym zakończeniem prac.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

