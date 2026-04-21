Miasto pracuje nad remontem placu zabaw przy przedszkolu Ekolandia [ZDJĘCIA]

Zdewastowane urządzenia, wystające z ziemi druty, wkopane opony - tak od kilku lat wygląda plac zabaw przy miejskim przedszkolu Ekolandia, przy ul. Ceglanej na północy Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Znamy sytuację, dokumentacja związana z remontem jest już prawie gotowa, inwestycja wbrew pozorom nie jest taka prosta - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji .- Bo to nie tylko plac zabaw, czyli przede wszystkim rozbiórka tej starej infrastruktury, wykonanie nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, do tego urządzeń, zabawek, ale również wiele prac w otoczeniu samego przedszkola. Przede wszystkim izolacja, zabezpieczenie fundamentów, do tego również nowe ogrodzenie, kwestie dotyczące zieleni, bo to jest nowy projekt. One są konsultowane z biurem ogrodnika miasta - dodał rzecznik.Kiedy dokumentacja będzie gotowa na razie nie wiadomo, nie znana jest też wartość prac - może to być ponad milion złotych. Na zmiany w budżecie i przeznaczenie pieniędzy na inwestycje muszą się jeszcze zgodzić szczecińscy radni.