Miasto pracuje nad remontem placu zabaw przy przedszkolu Ekolandia [ZDJĘCIA]

Region Sławomir Orlik

Fot. Słuchaczka, Pani Natalia
Fot. Słuchaczka, Pani Natalia
Zdewastowane urządzenia, wystające z ziemi druty, wkopane opony - tak od kilku lat wygląda plac zabaw przy miejskim przedszkolu Ekolandia, przy ul. Ceglanej na północy Szczecina.
Znamy sytuację, dokumentacja związana z remontem jest już prawie gotowa, inwestycja wbrew pozorom nie jest taka prosta - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji .

- Bo to nie tylko plac zabaw, czyli przede wszystkim rozbiórka tej starej infrastruktury, wykonanie nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, do tego urządzeń, zabawek, ale również wiele prac w otoczeniu samego przedszkola. Przede wszystkim izolacja, zabezpieczenie fundamentów, do tego również nowe ogrodzenie, kwestie dotyczące zieleni, bo to jest nowy projekt. One są konsultowane z biurem ogrodnika miasta - dodał rzecznik.

Kiedy dokumentacja będzie gotowa na razie nie wiadomo, nie znana jest też wartość prac - może to być ponad milion złotych. Na zmiany w budżecie i przeznaczenie pieniędzy na inwestycje muszą się jeszcze zgodzić szczecińscy radni.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

